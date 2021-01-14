«عقوب» يتفقد مقر الخدمات الصحية ببنغازي

زار الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، وزير الصحة بالحكومة الليبية، الخميس، مقر الخدمات الصحية بنغازي، وتفقد خلالها أحوال وظروف العاملين.

وتابع وزير الصحة، الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والخاصة باستكمال صيانة بعض المرافق الصحية وتجهيزها ودخولها للعمل.

وأشاد الوزير، بالدور المهم الذي تقوم به الخدمات الصحية ببنغازي وبمستوى الأداء الذي ظهرت به خلال عام 2020 م، وهو ما جعل بعض المنظمات الدولية تثنى على عملها وتقيدها مثال يحتذى به في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وترأس “عقوب” اجتماعاً على هامش هذه الزيارة، بحضور كل من مدير الخدمات الصحية ببنغازي والمدير المساعد ومدير مكتب التخطيط ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية، تناولوا خلاله خطة عمل العام 2021 م وجاهزية الخدمات الصحية بنغازي والغرفة المركزية في تنفيذ برامجها المختلفة وفي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمرافق الصحية والقطاعات العامة.