بومطاري يؤكد ضرورة التقيد بضوابط صنع الخبز

أكد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري على ضرورة التقيد بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020 م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره و متابعة تنفيذه من قبل الجهات الضبطية.

جاء ذلك خلال لقاء بومطاري اليوم الخميس بمدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس نقابة الخبازين لبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز وتوفر مادة الدقيق لديها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد

وبحث اللقاء مدى توفر القمح والدقيق بالمطاحن والمخابز وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي من القمح والتزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة .

وأكد رئيس نقابة الخبازين على التواصل المستمر مع المخابز والالتزام بقرار الوزير بشأن ضوابط تصنيع الخبز وتحديد أسعاره.