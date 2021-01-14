النجار: الوضع الوبائي في ليبيا يتفاقم وأرقام الإصابات المعلنة ليست الفعلية

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي بسبب انتشار فيروس كورونا في ليبيا متفاقم، مضيفا أن حالات الإصابة جراء فيرس كورونا في تزايد رغم فترة الهدوء النسبي والاستقرار خلال الفترة الماضية.

وقال النجار في كلمة عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الأرقام التي تصدر عن المركز يوميا بشأن حالات الإصابة جراء فيروس كورونا ليست الأرقام الفعلية للإصابات، مبينا أن هناك صعوبة في الحصول على المسحات بسب الزحام الذي سببه المسافرين.

وأوضح النجار أن حالات الإصابة جراء فيروس كورونا في ليبيا في تزايد ملحوظ، مضيفا أن هناك ضغطا كبيرا على مراكز العزل بالإضافة إلى عدم توفر الأسّرة الكافية.

وحذر النجار من أن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا فاقمت الأمور، موضحا أن الطفرات الجديدة تصيب الأطفال والشباب، لافتا إلى أن هناك زيادة في حالات الوفاة بين المصابين جراء الفيروس، مبينا أن مراكز العزل قد لا تكون قادرة على تحمل أكثر من الحالات الحالية.

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