المفوضية العليا تتابع عمل مكاتب الإدارة الانتخابية في الشاطئ وأوباري

أجرى عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر وامر, زيارة إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في كل من الشاطئ وأوباري جنوب غرب البلاد لمتابعة العمل فيها.

وقال وامر لـ«بوابة الوسط» إنه قام اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية في أوباري من أجل الوقوف على العراقيل والمشاكل الني يعاني منها المكتب وبحث سبل حلحلتها.

وأضاف وامر أنه قام أيضا أمس الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ للوقوف والاطلاع على مبنى المكتب الواقع بمنطقة برقن بعد استكمال عملية الصيانة.

وأوضح وامر أنه اجتمع مع رئيس المكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ محمد الغول، واستمع منه إلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المكتب استعدادا للاستحقاقات القادمةـ مشيرا إلى أنه أحد المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعقد مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قاموا خلال الفترة الماضية بعقد جلسة حوارية مع مثلي وسائل الإعلام في مدينة سبها.

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