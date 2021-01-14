اللجنة الاستشارية تواصل اجتماعاتها في جنيف

تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعاتها في جنيف، بمشاركة الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ووفق البعثة فإن اللجنة الاستشارية تناقش القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقدم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، مؤكدة أن موعد الانتخابات في ديسمبر القادم يبقى أمرا ثابتا ومبدأ إرشاديا وهدفا لا يمكن التخلي عنه.

من جانبها ..عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي جلستها الافتراضية الخامسة أمس، حيث قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية.

هذا واتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت القادم لاستكمال مداولاتهم.

من جانبها جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، معربة عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار.

هذا وأكدت الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الكلمة الافتتاحية لانطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية أمس، على أهمية السير في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية من الحل الشامل.

وشددت ويليامز على أهمية الإنجاز الذي تم تحقيقه في إقرار موعد للانتخابات لإعادة القرار السيادي الذي يعد أولوية قصوى.

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