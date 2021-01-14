نوفا: معيتيق في زيارة للقاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، اليوم الخميس، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق يجري زيارة إلى القاهرة حيث سيلتقي عدد من المسؤولين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج و معيتيق غادرا العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد أيام من المحادثات المكثفة حول ليبيا.

وخلال الزيارة، التقى السراج رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويغي دي مايو ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

كما عقد معيتيق اجتماعات ثنائية مع دي مايو ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ووزير الداخلية لوتشانا لامورغيزي وويليامز.

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