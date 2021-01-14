ستولتنبرغ: مستمرون في دعم عملية برلين وجهود حل الأزمة الليبية

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، يانس ستولتنبرغ ،عن قلقه العميق جراء تصاعد الدور الروسي في مختلف مناطق العالم، خاصة في ليبيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، أن الحلف مصمم على الاستمرار في دعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وتابع ستولتنبرغ أن الحلف جاهز لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة في البلاد، معربا عن ترحيب الحلف باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا و انطلاق منتدى الحوار بين الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24