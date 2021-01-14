الاتحاد الأوروبي: تلقينا معلومات من البعثة بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، تلقي الاتحاد الأوروبي معلومة من البعثة الأممية في ليبيا بشأن إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار ساتنو في تصريحات صحفية إلى أن الآلية المقترحة لإرسال المراقبين غير جاهزة حاليا، مجددا موقف الاتحاد الأوروبي في تقديم كل المساعدات الممكنة، والتعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

مضيفا أن بروكسـل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشددا على أن الموقف الأوروبي سيصدر حال الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

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