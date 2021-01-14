الاتحاد الأوروبي: تلقينا معلومات من البعثة بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، تلقي الاتحاد الأوروبي معلومة من البعثة الأممية في ليبيا بشأن إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشار ساتنو في تصريحات صحفية إلى أن الآلية المقترحة لإرسال المراقبين غير جاهزة حاليا، مجددا موقف الاتحاد الأوروبي في تقديم كل المساعدات الممكنة، والتعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
مضيفا أن بروكسـل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشددا على أن الموقف الأوروبي سيصدر حال الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.
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