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محمد بعيو: تونس تعاني من الصراع العبثي بين الطامحين منذ رحيل «بن علي»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” زين العابدين- في إشارة إلى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي- هرب، وعشر سنوات مرت على تلك الصرخة تلك الليلة، مات الدكتاتور في المنفى ولن يعود” على حد تعبيره.

وتابع محمد بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكنّ تونسَ بقيت في منفى الصراع العبثي بين الطامحين.. فمتى تعود؟”.

وكان “بعيو” قد قال في وقت سابق:” إن 2021 عام السلام بإذن الله، توحيد الميزانية العامة بعد سنوات الانقسام خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأضاف محمد بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” نحن الوطنيون متفائلون بقرب انتصار الوئام واندحار الخصام”.

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الانقسام الطامعين المعاناة تونس محمد بعيو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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