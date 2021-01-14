دي مايو يؤكد أهمية إحراز تقدم في منتدى الحوار السياسي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ماي، على وجوب إحراز تقدم في منتدى الحوار السياسي، وتحقيق تنفيذ ملموس وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

دي مايو شدد في بيان له على وجود ضرورة ملحة لتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل اللبناني غسان سلامة.

مجددا التزام إيطاليا بالتنفيذ المحايد لعملية إيريني الأوروبية لمراقبة الالتزام بحظر وصول السلاح إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا.

هذا و كلّفَ دي مايو، السفيرَ السابق باسكوالي فيرارا، بمنصِبَ المبعوثِ الخاصِّ لإيطاليا في ليبيا.

وأعلنتِ الخارجيةُ الإيطالية أنَّ مبعوثَها سيُمثِّلُ إيطاليا في جميعِ المبادراتِ المتعددةِ الأطرافِ لدعمِ العمليةِ السياسيةِ الليبية، بالاتساقِ مع التزامِ إيطاليا بالسلامِ والاستقرارِ في ليبيا.

وأشارَ البيانُ إلى أنَّ السفيرَ سيقومُ بمهمةِ تطويرِ الاتصالاتِ مع الأطرافِ المحليةِ والدَّولية، وتعزيزِ التفكيرِ الاستراتيجي حولَ آفاقِ الاستقرارِ في ليبيا.

يُشارُ إلى أنَّ فيرارا شغلَ منصبَ سفيرِ إيطاليا لدى الجزائر حتى نوفمبرَ الماضي.

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