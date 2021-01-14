شركة البريقة تبدأ توزيع زيوت المحركات على محطات الوقود

بدأت شركة البريقة لتسويق النفط في استلام الكميات المنتجة من زيوت محركات البنزين (الثريا 20/ 50) حسب الكميات المجدولة وتوزيعها على محطات توزيع الوقود.

وأكدت شركة البريقة غبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها بدأت في توزيع الزيوت على محطات توزيع الوقود التي تحمل شعار شركة البريقة مبينة أنه متوفر بتلك المحطات بسعر عشرة دنانير لعبوة (1) لتر وسبعة وثلاثين دينار ومئتين وخمسين درهما لعبوة ( 4 ) لتر.

وأشارت شركة البريقة إلى أن المحطات التي تتوفر بها زيوت (الثريا 20/ 50)هي الرملة، الشعافين، إنجيله، جندوبة، طريق الشط.