ليبيا الان

مصدر يكشف لـ”218″ حقيقة إعادة فتح المقاصة

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي لقناة “218”، حقيقة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل حول إعادة ربط منظومة المقاصة بين قطبي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال المصدر إن ما حدث الخميس لا يعد إعادة فتح وربط المنظومة وتوحيدها، بل تمت الموافقة على إقراض المصارف التجارية التي تتبع إداراتها العامة المصرف المركزي في بنغازي بقيمة تقدر بـ5 مليارات دينار لتتمكن من تغطية معاملاتها والطلب على الدولار.

وبيّن أن إعادة ربط منظومة المقاصة يحتاج لوقت أطول، وأن هذا الحل يعد جزئيا وسيتم خصم القيمة لاحقا من الحسابات المصرفية لدى المركزي عند تسوية ملف المقاصة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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