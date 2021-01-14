مصدر يكشف لـ”218″ حقيقة إعادة فتح المقاصة

كشف مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي لقناة “218”، حقيقة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل حول إعادة ربط منظومة المقاصة بين قطبي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال المصدر إن ما حدث الخميس لا يعد إعادة فتح وربط المنظومة وتوحيدها، بل تمت الموافقة على إقراض المصارف التجارية التي تتبع إداراتها العامة المصرف المركزي في بنغازي بقيمة تقدر بـ5 مليارات دينار لتتمكن من تغطية معاملاتها والطلب على الدولار.

وبيّن أن إعادة ربط منظومة المقاصة يحتاج لوقت أطول، وأن هذا الحل يعد جزئيا وسيتم خصم القيمة لاحقا من الحسابات المصرفية لدى المركزي عند تسوية ملف المقاصة .

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