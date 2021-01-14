«الزهراء ورشفانة» تعلنان الإغلاق التام لمدة 10 أيام لمواجهة كورونا

أعلنت بلدية الزهراء ورشفانة، اليوم الخميس، الإغلاق التام لمدة عشرة أيام ابتداءً من الغد بسبب تفشي وباء كورونا، وارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالمنطقة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الخميس، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 13 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (203).

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3820) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (203) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (60) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (41) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (145) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (48) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (164) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (125) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (119) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (95) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (316) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (33) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (115) عينة، مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3056) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (764) عينة موجبة لفيروس كورونا (520 جديدة + 244 مخالطة)”.