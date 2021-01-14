منظمة رسل العلم بالجفرة تطلق دورة تدريبية في مجال إدخال البيانات

بسبب ما تعانيه عدد من مدارس مدينة ودان ببلدية الجفرة من مشاكل في إدخال البيانات خاصة مع انطلاق العام الدراسي، أطلقت منظمة رسل العلم بالتعاون مع مكتب التعليم، وكلية التربية، دورة تدريبية لمدخلي البيانات، استهدفت أكثر من خمسين متدربة من مدخلات البيانات ومنسقات الامتحانات والإداريات.

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