من هو المبعوث الإيطالي الجديد لدى ليبيا؟

شغل المبعوث الإيطالي الجديد لدى ليبيا، باسكوالي فيرارا، منصب سفير إيطاليا في الجزائر حتى نوفمبر الماضي، كما شغل مناصب في أثينا وبروكسل وواشنطن وفي روما كان فيرارا رئيس وحدة التحليل في وزارة الخارجية الإيطالية.

وجمع فيرارا بين النشاط الدبلوماسي والأكاديمي حيث أنه أستاذ متعاقد في الدبلوماسية لدى جامعة لويس جويدو كارلي في روما.

وكان زير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، قد عين، أمس الأربعاء، باسكوالي فيرارا، مبعوثا خاصا لإيطاليا لدى ليبيا، في وقت تشهد فيه الحكومة الإيطالية أزمة بعد إعلان رئيس حزب “تعيش إيطاليا”، ماتيو رينزي، استقالة ممثلي حزبه من الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها في وقت سابق، إن المبعوث الخاص فيرارا سيمثل إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية بالتناسق مع إلتزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلي قيام فيرارا بمهام تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطا في ليبيا وتعزيز التفكير الاستراتيجي سواء في إيطاليا ومع الخبراء الدوليين حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

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