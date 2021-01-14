إطلاق سراح مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إطلاق سراح مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب رئيس فريق الخبراء الحكومي مجدي الشارف الشبعاني.

وتقدم رئيس الهيئة عبر صفحة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموقع “فيسبوك” بالشكر للذين ساهموا في إطلاق سراح الشبعاني.

وكان الشبعاني اعتقل من قبل المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق وأكدت الهيئة بطلان إجراءات اعتقاله حيث أنه “لا يحق لأي جهة ضبطية أن تقوم باستدعاء أو التحقيق مع موظفي الهيئة وخاصة الحاملين لصفة مأمور الضبط القضائي إلا بأخذ الأذن المسبق من رئيس الهيئة” بموجب “القانون رقم(11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها”.