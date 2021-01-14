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جولة ميدانية في بعض المواقع السياحية ببلدية توكرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تنفيذا لسياسة الهيئة العامة للسياحة في تنمية المنتج السياحي، وإثراء السياحة في عام ألفين وواحد وعشرين، قام رئيس الهيئة، أحمد بوسقاوة، بجولة ميدانية في عدد من المواقع السياحية ببلدية توكرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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