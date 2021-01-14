جولة ميدانية في بعض المواقع السياحية ببلدية توكرة

تنفيذا لسياسة الهيئة العامة للسياحة في تنمية المنتج السياحي، وإثراء السياحة في عام ألفين وواحد وعشرين، قام رئيس الهيئة، أحمد بوسقاوة، بجولة ميدانية في عدد من المواقع السياحية ببلدية توكرة.
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قناة ليبيا
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