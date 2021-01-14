الغرياني: قضاة ليبيا أصبحوا وكلاء لليهود

هاجم المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني القضاة الليبيين، واصفا إياهم بوكلاء اليهود.

وقال الغرياني عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء، ورصدته “الساعة 24″: “فوجئنا أن الأخوة الفلسطينيين من جماعة حماس جاءوا لليبيا يطلبون العون من إخوانهم؛ لأنهم أخرجوا من ديارهم صاغرين ومحاصرين وتسلب أموالهم، ويجدون إخوانهم في ليبيا ليستنجدوا بهم”.

وأضاف: “سمعت أن القضاة الليبيين حكموا عليهم بالسجن، أصبحنا وكلاء لليهود نحكم على من يدافع عن وطنه ودياره بالسجن في بلادنا دون شفقة ورحمة دون ضمير، وبعضهم في حال يرثى له من المرض والعذاب ولا يجدون مع يتعاطف معهم، ووُجد من يتعاطف مع الملاحدة”.

وكان مكتب النائب العام قد أعلن في وقت سابق صدور الأحكام على أفراد ما عُرف إعلامياً بقضية ”خلية حماس” وقد تراوحت الأحكام ما بين 14 إلى 22 سنة سجن.