إيطاليا: نرحب بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية برعاية أممية

أعربت إيطاليا عن ترحيبها بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس في مدينة جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبينت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما مساء الخميس أن انعقاد أعمال اللجنة الاستشارية يمثل “خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا وفي أفق إجراء انتخابات” سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام “كما قرر ملتقى الحوار في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي” بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وأشارت الخارجية الى أن “إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لعمليات الحوار الليبي الداخلي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ولعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتأمل أن يتمكن أعضاء ملتقى الحوار من اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لتحقيق المزيد من التقدم على الطريق نحو تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز قد حثت في الكلمة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية على “الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة يكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها”، مشددة على “أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى”.