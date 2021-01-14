«عقوب» يتفقد مستشفي طب وجراحة الأطفال ببنغازي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اليوم الخميس، زيارة ميدانية تفقدية للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين بمستشفي طب وجراحة الأطفال بنغازي، ومتابعة سير العمل في تطوير واستحداث وتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى.

واطلع وزير الصحة، أثناء الجولة على أقسام المستشفى والتجهيزات الفنية وأطقم العمل بالمستشفى والذي يضم عددا من العيادات التخصصية للوقوف على جاهزيته لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبعد إتمام قسم العناية المركزة.

والتقي وزير الصحة، عقب الزيارة الميدانية، مدير مستشفي طب وجراحة الأطفال خليل الكزة .

واستمع إثناء تفقده أعمال التطوير للمستشفي، إلى شرح وافي حول أعمال التطوير ومنظومة العمل بالمستشفى، مطالبا بضرورة العمل على أن تكون كافة التجهيزات والتصميم بشكل يسهل معه وصول المريض لها.

واطلع وزير الصحة، على سير الخدمات وتجهيزات الأقسام وتقدير نسب الإنجاز بقسم حديثي الولادة الذى لا يزال تحت الصيانة وسيتم استلامه بحسب الشركة المنفذه خلال الأشهر المقبلة.

وأشار وزير الصحة، إلى أهمية سرعة الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة لافتتاح قسم حديثي الولادة في الوقت القريب بهدف بدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين في أقرب وقت ممكن لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوي طموح المواطن الليبي .

وفي ختام الزيارة، اثنى مدير إدارة طب وجراحة الأطفال على مجهودات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب المتواصلة من أجل تسيير العمل بالمستشفى والسعى الدائم لتوفير الاحتياجات والنواقص من أجل توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن، مؤكدا أن مستشفى الأطفال سيقدم خدمة متميزة ويخدم قطاعا عريضا من مواطنى شرق ليبيا، بالإضافة إلى تخفيف عبء تنقل المواطنين لتلقي الخدمة الصحية والطبية بالبلديات المجاورة.