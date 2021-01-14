جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت قاعة المركز الثقافي طبرق، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول “دور الإعلام في المشاركة الانتخابية”، التي أشرف عليها ونظمها مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة.

وتأتي الجلسة ضمن أنشطة المفوضية العليا للانتخابات الرامية إلى تعزيز المشاركة الانتخابية بين شرائح المجتمع وتفعيل دور شركاء المفوضية من إعلاميين ومدونين ونشطاء مجتمع مدني لتوسيع دائرة التوعية الانتخابية.

وقال رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، جمعة جبريل الحاسي، لـ أخبار ليبيا 24، “أن الجلسة تهدف إلى تعزيز المشاركة الانتخابية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك انتخابات البلديات التابعة لوزارة الحكم المحلي”.

وأوضح الحاسي، “أن المناطق التي تتبع مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، هي المنطقة الممتدة من أمساعد شرقا وحتى عين الغزالة غربا وإلى الجغبوب جنوباً، بواقع 72 مركز انتخابي”.