الثني يتابع مع بومريز سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اليوم، مع وزير التعليم، فوزي بومريز، سير العملية التعليمية، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل،وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، قدم فيه وزير التعليم تقريرا عن اجتماعه مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، وافتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، وكذلك نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة.
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قناة ليبيا
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