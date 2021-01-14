الثني يتابع مع بومريز سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اليوم، مع وزير التعليم، فوزي بومريز، سير العملية التعليمية، وتوزيع التجهيزات من مقاعد دراسية، ووسائل الإيضاح التعليمية اللازمة للعمل،وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، قدم فيه وزير التعليم تقريرا عن اجتماعه مع المندوب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، وافتتاح مبنى مصلحة التقنيات التعليمية فرع بنغازي، وكذلك نتائج اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة الجرحى والشهداء بالقيادة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا