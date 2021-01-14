هذا ما جاء في لقاء صالح برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الوصول إلى السلطة في ليبيا عبر صناديق الاقتراع أفضل من الوصول إليها عن طريق السلاح.

وأضاف صالح، خلال لقاء مغلق مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في باريس، أمس الأربعاء إن إعلان القاهرة «نال دعم وتأييد معظم دول العالم» باعتباره ينص على «وقف إطلاق النار في البلاد، وتفكيك الميليشيات، وكذلك تنظيم انتخابات».

كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي تلعبه فرنسا في ليبيا ودعمها للحل السياسي وصولا إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عن طريق الحوار ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

من جانبه قال المسؤول الفرنسي إن باريس تدعم كل الجهود التي تهدف إلى إنشاء سلطة تنفيذية قوية في ليبيا مؤكدا على الدور الذي يلعبه صالح في إعادة توحيد بلاده.