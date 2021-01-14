عبد ربه يصادق على إجراءات تعاقد الوطنية للنفط

صادق رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه، على صحة إجراءات تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي، استنادا إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود المسبقة بالديوان، وذلك عملا بالعقود المسبقة التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفا فيها فيما يزيد عن خمسة ملايين دينار.

كما صادق عبد ربه، على صحة إجراءات التعاقد التي تعتزم الهيئة العامة للكهرباء إبرامها مع الشركة العامة للأعمال الكهربائية القابضة.

وشملت تلك العقود كلا من إدارة صيانة شبكات النقل، وإدارة الجهد المتوسط، وشبكات التوزيع، لتوريد الاحتياجات الضرورية والعاجلة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار فحص العقود المسبقة التي تكون الحكومة وجميع مصالحها الخاضعة لرقابته طرفا فيها فيما يزيد عن خمسة ملايين دينار.

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