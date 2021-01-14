إعادة الانتخابات بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني ادم يوم 23 يناير

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، عن إعادة الانتخابات بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني ادم وذلك يوم 23 يناير الجاري.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إعادة الانتخاب بمركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008) بلدية سواني بن ادم ستتم يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن إعادة الانتخابات البلدية بمركز غوط أبوساق تأتي «لعدم مطابقة العملية الانتخابية لصحيح الإجراءات»، في إشارة إلى خروقات شهدتها العملية الانتخابية بالمركز ومحطة الاقتراع.

وشهدت سواني بن ادم انتخاب مجلسها البلدي الجديد يوم 7 يناير، وسجلت الجولة الأولى للانتخابات نسبة مشاركة بلغت 41% من بينها 69% من الرجال و31% من النساء.

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