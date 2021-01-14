في إطار لقاءاتها الدورية لبحث سير العمل فيها، عقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس جامعة اجدابيا للعام 2021، برئاسة رئيسها محمد بوحليقة.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بطرح جدول الأعمال لمناقشتها، وعرض اجتماع مجلس الجامعة السابق وتم اعتماده كما تم عرض ملخص تقرير لجنة اختيار الكاتب العام، وعرض تقرير إدارة الدراسات العليا والتدريب بخصوص المعيدين. كما تمت مناقشة مقترح لاستحداث قسم التخطيط والإدارة التعليمية بكلية الآداب.

شدد رئيس الجامعة على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من جائحة كورونا في جميع الكليات حرصا على سلامة الطلاب والكادر الوظيفي والأكاديمي بالجامعة.