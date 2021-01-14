حويلي: المنطقة الغربية بلا قيادة وأعضاء اللجنة الاستشارية عليهم علامات استفهام

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبدالقادر حويلي إن الأمور متشعبة في المنطقة الغربية بليبيا، فلا توجد قيادة موحدة، وحتى داخل العاصمة فالقيادة متفرقة؛ ما يؤكد ضرورة الانخراط بالحوار لمحاولة الوصول به إلى نقطة معينة.

ولفت حويلي إلى أن الأمم المتحدة والبعثة الأممية تتحكم بها الدول الخمس الدائمة العضوية التي لها حق الفيتو، وهم من يتحكمون بالمشهد.

وأبدى حويلي اعتقاده بأن اجتماع جنيف جاء من رئاسة البعثة للتوضيح أمام المجتمع الدولي بأن البعثة تسير في خطوات حثيثة لحل المشكلة، بالرغم من أنها لا تصدر عنها أي إدانات تتعلق بالخروقات التي تحدث بالاتفاق العسكري 5+5.

كما أكد حويلي على وجود امتعاض كبير داخل ملتقى الحوار، لافتًا إلى أن هناك علامات استفهام على الشخصيات الموجودة في اللجنة الاستشارية الذين تم تزكيتهم من أجل مهمة محددة، وهي آليات اختيار السلطة التنفيذية فقط.

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