الخارجية التركية: أنقرة منفتحة لحل سياسي وسلمي في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة مُصرّة على إبقاء ما أسماه “نافذة الفرص” منفتحة على حلّ سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي في ليبيا.

وقال أوغلو، إن تركيا تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، موضحاً أن النتائج الأولية لمنتدى الحوار السياسي الليبي جاءت إيجابية.

وأعلن أوغلو، ترحيبه بقرار الأطراف المعنية بإجراء انتخابات بتاريخ 24 ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وترفض مساعي فرض الحل العسكري للصراع القائم.

وأشاد أوغلو بالجهود الرامية لتسلم الليبيين مقاليد الأمور لتحقيق الحل السياسي، داعيًا إلى عدم تجاهل الرابط الوثيق بين التقدم السياسي والوضع العسكري الميداني.

وأكد أوغلو أنه لا حل عسكريًا للأزمة، ولولا ضمان تركيا التوازن؛ لكانت ليبيا قد انجرت إلى الفوضى من خلال عرقلة العملية السياسية لفترة طويلة، وفق مزاعمه.

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