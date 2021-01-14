الجيش الجزائري يعلن ضبط كمية من الأسلحة المهربة على الحدود مع ليبيا

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الخميس، ضبط كمية من الأسلحة المهربة على الحدود مع ليبيا.

وأضاف الجيش، في بيان له، أن وحدة عسكرية تابعة له قضت على إرهابي بعد نصب كمين بمنطقة “واد بودخان” جنوب غرب ولاية خنشلة الواقعة بمنطقة الأوراس.

وأشار الجيش، إلى أن الإرهابي الخطير “أبوطلحة” سلم نفسه للجيش الجزائري بمنطقة تمنراست على الحدود مع ليبيا.

وبحسب صحف محلية جزائرية، فإن حالة الفوضى عقب أحداث فبراير 2011 في تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر الحدود الجزائر، والتي باتت تسيطر على بعضها الميليشيات الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانفلات الأمني.