باشاغا: ترهونة “مصابها جلل”.. وسنلاحق المجرمين

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن “مدينة ترهونة مصابها جلل وهي قادرة على تضميد جراحها بسواعد أبنائها الخيرين”.

وشدد باشاغا، في تصريحات خلال زيارته مدينة ترهونة، الخميس، على ضرورة ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص.

وذكر باشاغا خلال اجتماعه بمسؤولي المدينة، “نحن في وزارة الداخلية بذلنا ولا زلنا نبذل المزيد من المجهودات لإنهاء كافة مشاكل المدينة”، أبرزها معرفة مصير المفقودين والتعرف على الضحايا نتيجة أعمال كتيبة الكاني بحق أهالي ترهونة.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد تفقد الوزير المفوض، المقابر الجماعية في ترهونة، واستمع إلى شروح من قبل مسؤولي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين حول المراحل التي تمر بها اخراج الجثامين وتعرف ذويها عليها من خلال الطرق المتبعة بالخصوص.

وقام باشاغا بجولة إلى المقر الجديد لمديرية أمن ترهونة شملت مكاتبها وأقسامها وإدارتها الجديدة.

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