«لجنة الانتخابات البلدية»: إعادة الاقتراع بمركز ومحطة في بلدية سواني بن آدم

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، إعادة الانتخاب بمركز غوط أبوساق ومحطة 5 بمركز جامع التوغار الثانوية ببلدية سواني بن آدم.

وقالت اللجنة المركزية، اليوم، إن الانتخابات ستعاد بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بن آدم، وذلك يوم 23 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إعادة الانتخاب بمركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008) بلدية سواني بن آدم ستتم يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن إعادة الانتخابات البلدية بمركز غوط أبوساق تأتي «لعدم مطابقة العملية الانتخابية لصحيح الإجراءات»، في إشارة إلى خروقات شهدتها العملية الانتخابية بالمركز ومحطة الاقتراع.

وشهدت سواني بن آدم، انتخاب مجلسها البلدي الجديد يوم 7 يناير، وسجلت الجولة الأولى للانتخابات نسبة مشاركة بلغت 41%، من بينها 69% من الرجال و31% من النساء.