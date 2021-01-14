تصحيح إجراءات سير مدارس الجاليات محور اجتماع وزير خارجية الحكومة الليبية

استكمالا للاجتماعات السابقة للجنة المشكلة لغرض منح أذونات مزاولة العمل لمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا، ترأس د. عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد بحضور جميع أعضاء اللجنة بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021م.

اطلعت اللجنة على تقرير الفريق المنبثق عنها لزيارة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية التي تقدمت لغرض الحصول على إذن مزاولة , حيث عرض الفريق التقرير مرئي وعرض ملاحظاته خلال الجولة.

ثم ناقشت اللجنة الملفات المعروضة لمنح الاذونات وتمت مراجعتها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في منح أذونات المزاولة.

وقد تقرر استكمال الاجتماع يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021م وذلك لاعتماد المدارس المستوفية للشروط.