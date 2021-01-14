غوتيريش يبلغ مجلس الأمن باعتزامه تعيين كوبيش مبعوثًا أمميًا جديدًا لدى ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن نيته نقل الممثل الخاص في لبنان السلوفاكي يان كوبيش، إلى ليبيا لتولي منصب المبعوث الأممي الخاص ليخلف اللبناني غسان سلامة.

وقالت مصادر صحفية إن غوتيريش أبلغ اليوم بخطاب رسمي أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك.

ويأتي قرار غوتيريش بعد فترة من اعتذار البلغاري نيكولاي ملادينوف عن مهمة مبعوث إلى ليبيا لما قال إنها أسباب شخصية، رغم أن الأسباب الحقيقة تتعلق برفض أطراف إفريقية لتعيينه.

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