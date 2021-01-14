إعلاميون ونشطاء يطالبون الوفاق بإنقاذ مركز المحفوظات والدراسات التاريخية

ناشد إعلاميين ونشطاء من خلال نداء وطني من أجل إنقاذ مركز المحفوظات والدراسات التاريخية من الاستيلاء على مقاره.

وقال الإعلاميون والنشطاء في خطاب موجه لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إنهم الموقعين أدناه يوجهوا نداء وطنياً عاجلاً لحكومة الوفاق غير المعتمدة من أجل حماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية “مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي” من النقل والاستيلاء على مقاره التي تحوي وتحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة ومرئية تم العمل على حفظها وأرشفتها منذ عشرات السنين، مؤكدين أن الشعوب تبنى شخصيتها المعنوية من خلال الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف وطني يسجل تاريخها مسيرتها وكفاحها وجهادها في سبيل الدين والوطن.

وأوضح الإعلاميون والنشطاء أن هذا النداء الوطني موجه لحكومة الوفاق لأهمية المركز في حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال سياسة وثقافة وفكر وتاريخ وشعر وأدب، مشددين عل أن الانتقال من المقر الحالي سيسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وبالتالي فقدانها وعدم الإستفادة منها.

وأكد الإعلاميون والنشطاء أن نقل المركز سيكون جريمة لا يجب السماح بحدوثها، مطالبين بمنع نقل المركز، موضحين أن المركز يحوي تاريخ المقاومة الإسلامية للاستعمار الإيطالي وحزمته الدينية الكاثوليكية حيث جاهد الليبيين بالنفس والولد والمال في سبيل الأرض والعرض والدين في القرى والمدن والواحات والصحراء والسواحل والجبال.

وشدد الإعلاميون والنشطاء على أن المحافظة على المركز ومحفوظاته ووثائقة – وقف عام لكل الليبيين – مهم للماضي والحاضر ومهم بشكل أكثر حيوية لمستقبل الأجيال.

وطالب الإعلاميون والنشطاء حكومة الوفاق بالعمل العاجل على مواجهة الحجج الإدارية ومنع الاستيلاء على مقار المركز المهمة حتي لا يتم الاستيلاء على مقار المركز وتتسرب الوثائق وتضيع وتضيع فائدتها المهمة وتفقد الذاكرة الوطنية المركز الوطني الكبير الذي يحوي كنوز الوثائق والمخطوطات والشهادات الموثقة المكتوبة المسموعة والمرئية.

ودعا الإعلاميون والنشطاء حكومة الوفاق إلى اعتبار المركز مسألة سيادة وطنية إسلامية تاريخية للحاضر والمستقبل لا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالتصرف فيه وفي مقاره لأسباب إدارية ويجب منع ممارسة الضغوطات على المركز وحمايته وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي بما يحفظ المركز في مقره الحالي.

وأعرب الإعلاميون والنشطاء عن تطلعهم بكل حرص أن تتفهم الوفاق أهمية هذا المركز وحيويته، مطالبين بالتحرك العاجل لحمايته.

الموقعون:

1- محمود أحمد البوسيفي – كاتب صحفي

2- إبراهيم الجماعي – كاتب صحفي

3- محمد عمر غرس الله – باحث أكاديمي

4- عبد الكريم الزياني – أكاديمي

5- حنين عمر – مواطنة وكاتبة ليبية

6- فرج بوفاخرة

7- علي التمتام – إعلامي

8- هند التواتي – صحفية

9- حسن الرجباني – أستاذ جامعي.

10- نزار الهنيد – ممثل ومخرج مسرحي

11- عبد الرحمن عياد سلامة -كاتب صحفي

12- محمد علي المبروك – كاتب ليبي

13- صلاح الأحمر – كاتب

14- محمد الأصفر – كاتب

15- عبد المنعم الساعدي – مهتم

16- علي البوسيفي- صحفي

17- عبد المنعم اللموشي – كاتب ومستشار ثقافي

18- إنتصار المقهور – معلمة

19- غزالة الحريزي – كاتبة وصحفية

20- إبتسام عبد المولي – قاصة وكاتبة

21- عبد السلام العكروت – مواطن

22- محمد الحيص – باحث أكاديمي

23- خيري ابوزيد سويدان – عضو هيئة تدريس

24- محمد مختار مازن – مهتم بالشأن العام

25- عبد الله عمر دوردة – عضو هيئة تدريس متقاعد

26- عبد السلام عثمان القرقارشي – إعلامي

27- عبد الوهاب قرينقو – صحفي

28- أسعد محسن زهيو – عضو التجمع الوطني الليبي

29- محمود ملودة – استاذ جامعي

30- الشريف بوغزيل – صحفي

31- اسامة ابوعصارة – ناشط مدني

32- أبوبكر شليق – مواطن

33- خليفة مصباح خليفة الباشا

34- علي اللافي إبراهيم

35- عباس ديرة – مهندس

36- محمود الرقيعي

37- أحمد الخميسي

38- محمد المبروك يونس – إعلامي واستاذ متعاون مع الجامعات

39- عريش سعيد – كاتب صحفي

40- عمر الحامدي – كاتب

41- مسعود الحامدي- إعلامي

42- عبد اللهم محمود بوصقر – ضابط متقاعد

43- جميلة الميهوب- مواطنة ليبية

44- زاهي المغيربي- استاذ جامعي متقاعد

45- فوزي علي الفرجاني – مواطن

46- . محمد ابوعائشة – صحفي

47- مفتاح رمضان الطيار – سفير سابق

48- منصور سالم سرقيوة – مسرحي

49- عبدالحميد سليم ناجي – صحفي

50- الزبير غيث – كاتب صحفي

51- مختار بشير البوسيفي- صحافي

52- منتصر الشريف – صحافي

53- عبدالرحمن عمران بن عيسى – قائد بالحركة الكشفية

54- كريمة محمد بشيوة – باحثة واستاذة جامعية وشاعرة

55- محمد محمد عبد القادر بن عيسى – خبير النقل الجوي والطيران المدني

56- عزة الصيد الحوتي – استاذة جامعية

57- شعبان على إبراهيم – أكاديمي وناشط حقوقي

58- سعدني السلاموني – كاتب وشاعر

59- الجيلاني العكروتي – مواطن

60- أحمد بوعون – مواطن

61- رضا تاتا – صحافي

62- علي مفتاح الشول – فنان

63- جمال الدين ابوميس – ممثل

64- علي ابوعرقوب البهيليل – مهندس

65- ابوالقاسم الطيب الفاضلي – محام

66- فائزة صالح العجيلي – صحفية

67- عبد المنعم الغلام – استاذ جامعي

68- سالم بشير ضو

69- سالم الخلاص

70- نبيلة سالم ديهوم – صحفية

71- أنتصار حميدة – مستاشر قانوني

72- محمد الصادق بالأشهر – مواطن

73- فدوى دوزان – شاعرة وكاتبة

74- عبد الكبير الفاخري – استاذ جامعي

75- زينب العبدلي – مواطنة

76- جمعة الفاخري – كاتب وقاص

77- محمد البوسيفي – احفاد المجاهدين

78- علي ميلود سالم – اعلامي

79- امحمد الجيلاني – حفيد مجاهد

80- رجب الطاهر الختروشي – استاذ جامعي

81- محمد المبشر – احفاد المجاهدين

82- احمد اوحيدة – متقاعد

83- عبد الحق امحمد القريد – رئيس مجلس ادارة مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوفاق

84- الهادي بوحمرة – كلية القانون، جامعة طرابلس

85- فرج نجم – مركز السلام/ بنغازي

86- محمد الفاتح السيد – متقاعد

87- بشير عبدالقادر زميت – موظف

88- اخلاص مسعود الزغرات – صحفية واذاعية

89- عبد الرحمن جمعة العزومي – مهندس

90- عادل الطلحي

91- عبد الرحمن محمد – اعلامي

92- علي محمد عطية – اعلامي متقاعد ابن مجاهد

93- عفاف البشير عيسى – استاذة التاريخ الحديث بالجامعات الليبية

94- محمود عبدالله الشريف – مهتم بالموروث الثقافي الليبي

95- هند هويدي

96- عبد الله سليمان – صحفي

97- منى ابوهبيشة – رئيسمجلس ادارة شركة الفرقان للتدريب والاستشارات

98- سعاد العمامي – مواطنة ليبية مهتمة

99- صالح يوسف شريحة – صحفي

100- عواطف محمد الصغير – خبير تربوي

101- علي ماهر المقري – فنان

102- محمد الحارس – باحث اكاديمي واعلامي

103- وداد قباصة – مواطنة مهتمة

104- مريم الزوي – ليبية مهتمة

105- احمد القايدي – مستشار سياسي بوزارة الخارجية

106- محمد مسعود الرياني – متقاعد

107- ايمان الطيرة – صحفية ومراسلة

108- عبد الحكيم المملوك – قاريء وعاشق للكتب

109- خالد عبد الله – ناشط مدني

110- جميلة المحمودي – استاذة علوم سياسية

111- علي عليوة محمد قاسم اغا – مواطن ليبي

112- حنان صالح الرابطي – مواطنة ليبية

113- عبدالسلام مفتاح بالرزق – مخرج متقاعد

114- محمد الهادي ميلاد

115- أحمد ابراهيم

116- أمنة المغزازي – باحثة واستاذة جامعية

117- خالد العزابي

118- راشد صالح بوغفة – وزارة الخارجية

119- محمد العنيزي – كاتب واديب

120- مسعود قريفة – استاذ جامعي

121- حامد العرفي – استاذ جامعي

122- هتني نوري رحومة – استاذ جامعي

123- صديق البوسيفي – موظف حكومي

124- محي الدين عبد الله الاسود – معلم

125- الجليدي العويني – شاعر وباحث

126- فريدة عمرطريبشان – اذاعية

127- فريدة الحجاجي – سيدة اعمال ومحاضرة في الجامعات الإيطالية

128- مراد عمران المدنيني – موظف

129- محمود الشركسي – اعلامي

130- رافد علي شعيب – جامعة باريس

131- عائشة ابراهيم – كاتبة

132- نعيمة التواتي – صحفية واعلامية

133- سالمة عبد الجبار- استاذة بالجامعات الليبية واكاديمية الدراسات العليا

134- ادريس ابوالقاسم – صحفي

135- راضية الزنتاني – صحفية

136- نوري علي بالحاج – استاذ جامعي – صحفي

137- صلاح الدين محمد التواتي – كاتب صحفي

138- كلثوم البوسيفي – طيار بشركة الخطوط الافريقية

139- ابوالقاسم الصويعي

140- عادل ابوجناح – هاوي تصوير

141- طارق عبدالسلام الهوني – كاتب صحفي

142- محمد المختار الفقيه – قاضي سابق ومحام

143- مهندس محمود ابوشحمة – رئيس تحرير صحيفة الساعة

144- ريمة الفلاني – صحفية

145- اسمهان الحجاجي – صحفية

146- فتحي الهادي المسلاتي – ناشط مدني

147- نجاة المهدي الحجاجي – سفيرة سابقة

148- عارف علي النايض – رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة

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