«أمية الصديق»: دول الجوار ركيزة الحل في ليبيا

قال المستشار الخاص بشمال إفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني أمية الصديق، إنه يحذر من فقدان الليبيين الثقة في مسار الحل السياسي، داعيا إلى ضرورة مواصلة التشاور للمساهمة في الدفع باتجاه حل يضمن الاستقرار المستدام في البلاد.

واعتبر المستشار الخاص بشمال أفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، «دول الجوار ركيزة الحل في ليبيا».

وأكد أمية الصديق، أنه خلال زيارة وفد من مركز الحوار الإنساني للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 من يناير الجاري، تم الاتفاق مع المسؤولين الجزائريين على مواصلة المحادثات بين الطرفين لضمان تحقيق الاستقرار في البلد.

وقال أمية الصديق، إن عودة السلم لن تتحقق إلا بترميم مؤسسات الدولة وتوحيدها واسترجاع أسباب السيادة الوطنية في ليبيا.