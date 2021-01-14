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الشركسي: نجاح الحوار السياسي مرهون بخروج الشخصيات الجدلية من المشهد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب أحمد الشركسي، عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي عن ثقته في نجاح فعاليات الحوار شريطة استبعاد الشخصيات الجدلية.

“الشركسي” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الخميس: “الحوار الليبي وكواليسه.. بشجاعة أغلب الأعضاء أصبح نجاحهم مرهون بعدم تدوير المدور، أي بمعنى اخر، الاسماء الجدلية خارج المشهد”.

وفي وقت سابق. قال عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إن من مهام اللجنة معالجة مسألة الخيارات المطروحة حول اختيار السلطة التنفيذية، وهنالك مقترح بأن تناقش الأسماء المرشحة أو المطروحة للمناصب ثم تبحث آلية الاختيار، مشيرا إلى أن اللجنة ليست بديلة عن اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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