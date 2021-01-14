يوفيتش يُكمل عودته لفرانكفورت على سبيل الإعارة من ريال مدريد

قال اينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الخميس إن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش أكمل انتقاله للنادي على سبيل الإعارة من ريال مدريد لنهاية الموسم الحالي.

وانضم يوفيتش (23 عاما) من اينتراخت إلى ريال مدريد في يونيو حزيران 2019 ، لكنه عانى في ترك بصمته في الدوري الإسباني منذ انتقاله مقابل 60 مليون يورو (73 مليون دولار).

وبدأ يوفيتش مباراتين فقط في الدوري مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم يشارك مع الفريق منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لإصابة عضلية.

وقال فريدي بوبيش المدير الرياضي للنادي الألماني في بيان “لوكا لم يمر بفترة سهلة في مدريد. كانت رغبته الكبيرة العودة إلى اينتراخت. يمكنه استغلال الشهور القليلة المقبلة في استعادة مستواه القوي السابق في بيئة مألوفة بالنسبة له”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24