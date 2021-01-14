خالد شكشك: نتدارك التأخير الناجم عن كورونا بالخطة التشغيلية والاستراتيجية الجديدة

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن ديوان المحاسبة يتدارك التأخير الناجم عن جائحة كورونا وسوء الأوضاع الأمنية عام 2020 بالخطة التشغيلية الطارئة التي أطلقها الديوان واستراتيجية الاتصال والتواصل الجديدة التي يعتزم اعتمادها.

ونظمت إدارة النشاط بديوان المحاسبة يوما مفتوحاً للموظفين والأعضاء بكافة الإدارات والفروع التابعة للديوان، أمس الخميس، بمشاركة خالد شكشك، وذلك ضمن إطار تعزيز روح الفريق والعمل بمبدأ المسؤولية المجتمعية، على حد زعم بيان صادر عن ديوان المحاسبة.

وبحسب البيان الصادر،، فإن الموظفين والذي بلغ عددهم 375 موظفاً شاركوا في زرع 500 شتلة بمحمية مسلاتة.

وألقى رئيس الديوان، خالد شكشك، كلمة قبيل إطلاق، حملة التشجير، شكر من خلالها الحضور وأثنى على رغبتهم في العمل التطوعي، مشددا على ضرورة العمل بمبدأ المسؤولية المجتمعية وأهميته بالنسبة للديوان كونه من ضمن عدة بنود في المعيار رقم 12 الصادر عن منظمة الإنتوساي الدولية للأجهزة الرقابية، على حد تعبيره.

وتطرق “شكشك” خلال كلمته، للحديث عن الخطة التشغيلية الطارئة التي أطلقها الديوان لتدارك التأخير الناجم عن جائحة كورونا وسوء الأوضاع الأمنية عام 2020 واستراتيجية الاتصال والتواصل الجديدة التي يعتزم اعتمادها.

‏‎كما استهدف اليوم المفتوح في نهايته، موظفي الديوان بجلسة نقاش مفتوحة تم فيها مناقشة قراري رئيس الديوان رقم (5) و(25) للعام 2021 المتعلقين بخطة العمل التشغيلية الطارئة وتشكيل لجان فحص تغطي 25 بلدية، بحسب البيان الصادر.