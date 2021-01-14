سليمان البيوضي: سنشهد إنتاج سلطة جديدة بليبيا بعد عملية إزاحة كبرى

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” قضي الأمر لقد وُضعت عوائق كبرى أمام «صفقة التمرير»، وبات من الصعب تماما إنتاج السلطة التنفيذية المراد لملتقى الحوار السياسي الليبي أن ينتجها بشعارات فضفاضة واستغلالا للظروف الليبية شديدة التعقيد” على حد تعبيره.

وتابع سليمان البيوضي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” داخل الأعضاء الـ 75 كثير من الشجعان “رغم الاختلاف معهم” في بعض الصمت حول قضايا أساسية، إلا أنهم ملتزمون بعدم السماح بتمرير صفقة مشبوهة خدمة لأجندة الدكنونيين” على حد زعمه.

وادعى أن ملفات كبرى فتحت وتجوب العواصم، ويبدو أن مبعوثا خاصا جديدا سيشرف على عملية الانتخابات وإنتاج سلطة جديدة يعترف بها الجميع وسنشهد عملية إزاحة كبرى، تعيد تخريط المشهد السياسي الليبي على نحو مختلف”.