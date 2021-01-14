“شركة الفياح”.. سبيل باشاغا ونجله لسرقة أموال داخلية الوفاق

كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن امتلاك “شركة الفياح” المملوكة لنجل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، عقود وزارة داخلية الوفاق حصريًا.

وقالت المصادر إن شركة الفياح المملوكة لنجل باشاغا لها عدة أفرع ومسميات منها: شركة الفياح للخدمات التموينية، وشركة الفياح لاستيراد ملابس أفراد وزارة اداخلية الوفا، وشركة الفياح الوكيل الجديد لشركة هونداي الكورية سيارات وأجهزة منزلية،

وأضافت المصادر أن مالك الشركة هو محمد فتحي باشاغا نجل وزير داخلية الوفاق، ورئيس مجلس الإدارة هو حسين محمد المهدي جرود، وعضو مجلس الإدارة عماد محمد المحجوبي.

ونقلت المصادر عن مسؤول بالإدارة القانونية في وزارة داخلية الوفاق، إنه لا علم لإدارته بالعقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات، مؤكدًا أن هذه العقود تتم بالتكليف المباشر من قبل باشاغا ومكتبه ودائرته لشركات محددة.

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