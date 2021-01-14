صالح ينفي أي تواصل له مع تركيا

نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما تم تداوله قبل أيام بشأن إرساله مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة، لإجراء مفاوضات حول الأزمة الليبية.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن صالح قوله: “نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أولا بأول”، مشيرا إلى أن “مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“.

وأضاف صالح “لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية“.

ويأتي كلام بعد أن كشفت بعض الأطراف أواخر الشهر الماضي، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أوفد ممثلا له إلى أنقرة، للقاء عدد من المسؤولين الأتراك للتفاوض حول المرحلة المقبلة في ليبيا.