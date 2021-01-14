اقتراب ليبيا من 1.25 مليون برميل يومياً يرفع الإنتاج النفطي لـ”أوبك”

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ارتفاع إنتاجها من النفط، بعد تعافي قطاع الطاقة في ليبيا.

وقالت الوكالة الفرنسية نقلا عن تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط إن الإنتاج الليبي بلغ نحو مليون و244 ألف برميل يوميا، وبهذا يرتفع إنتاج المنظمة إلى 25 مليون و 36 ألف برميل يوميا أي بارتفاع قدره 278 ألف برميل يوميا.

هذه المعلومات جاءت وفقا لتقرير شهري صدر في ديسمبر الماضي، تحصلت عليه الوكالة الفرنسية من مصدر غير مباشر في أوبـك، حسب قولها.

وتعد ليبيا من بين دول “أوبـك” المعفية من الالتزام بحصص الإنتاج، في وقت يخفض أعضاء المنظمة وحلفاؤها في أوبك بلاس، خاصة روسيا، من إنتاجهم للحفاظ على الأسعار.