«الصغير»: «وزير المليشيات» حرض «ستيفاني» على «السراج» لمنع تشكيل حكومة

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن وزير المليشيات- في إشارة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- حرض ستيفاني- المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز- على السراج- رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتابع الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ستيفاني حذرت السراج من مغبة السير في تشكيل حكومة بعيداً عن ملتقى الحوار، السراج والمقربين منه سربوا جزءا يسيرا من فساد وزير المليشيات للإعلام”.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء الماضي، مع مجموعة من “النواب” تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن السراج اجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى مناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية.

وزعم البيان، أن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، وفي هذا الإطار أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجرائها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها.

وادعى البيان: “في هذا السياق ناقش الاجتماع تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء و لبيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتابع البيان: “ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه.

كما تم تناول قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية، كما تم التطرق للاجتماع الذي عقد مؤخراً لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسبل توحيد وترشيد الميزانية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.