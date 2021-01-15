الغويل: تم إقصاء الكوادر من ليبيا والمتصدرين للمشهد الآن جهلاء

قال الباحث بمركز الدراسات الدولية في جامعة “جونز هوبكنز” حافظ الغويل، الخميس، إنه تم إقصاء الكوادر في جميع المجالات إما بالتهجير إلى الخارج أو الإهمال داخل البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف الغويل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عمليات إقصاء الكوادر جاءت بسبب عُقد النقص والحسد من المتصدرين للمشهد لأنهم لا يريدوا أن يعرف الناس أنهم سفهاء وأغبياء وجهلة لو قارنوهم بالمحترمين.

وتابع الغويل أن العقلاء عندهم احترام لأنفسهم وفرص أخرى خارج البلاد، فيتعففوا ويتعالوا عن المهاترات التي أصبحت الآن أهم عوامل المناصب فى دولة الحقراء الموجوده حاليا.

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