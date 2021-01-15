المظاهــرات الطلابيـــة 13 – 14 يناير 1964 .. انتفاضة ضد نظام خذل شعبه

مدفوعة بعواطف قومية نبيلة ، خرجت مظاهرات طلابية في مثل هذه الايام ” 13 و 14 ” من يناير من العام 1964 ، رفضاً لمحاولات عزل الشعب الليبي عن مجريات الأحداث في محيطه العربي و الأقليمي، و لكن هيهات فالشعوب لا يمكن أن تقهر مهما استبد الطغاة وتآمروا، فـ عندما لمس الشعب الليبي تخلف من فرضوا أنفسهم على قيادته عن حضور مؤتمر القمة العربي بالقاهرة ، استخفافاً منهم بالقضايا العربية التي تقرر مناقشتها وفي مقدمتها الموضوع الرئيسي الخاص بتحويل الكيان الصهيوني الغاصب لمجرى نهر الأردن، وتعبيرا عن رفضهم القاطع للقواعد و الهيمنة الاجنبية في ليبيا.

مظاهرات سلمية واجهتها الشرطة بقمع غير مبرر، و فتحت قوة دفاع برقة الرصاص على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل ثلاث طلاب و جرح العشرات.

ليلة متوترة عاشتها مدينة بنغازي أعقبها أيام عصيبة، فيما اشتعلت مظاهرات مماثلة بـ طرابلس و الزاوية و بقية المدن الليبية، أسفرت عن إسقاط الحكومة, و هزت النظام الملكى هزة عنيفة وتركت اثار وخيمة لم يتعافى منها حتى سقوطه.

و في برقية عاجلة أرسلها السفير الأمريكي الى بلاده رصد فيها الأوضاع فى الشارع الليبي باختصار، أكد أن الكتل الليبية و الشباب شعرت بأن الملك خذلهم عن عمد على جميع الاصعدة ، لافتا إلى أن المثقفين تحدثوا وكتبوا عن أفكارهم، و أن اطفال المدارس و المتعاطفين فى الشارع ابتدوا فى رمى الحجارة على السيارات والنوافذ وحرق الممتلاكات في عفوية، لافتا إلى تنامي شعور منهاض للملك و للملكية و ضد الحكومة فى طرابلس.

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