هيئة مكافحة الفساد تعلن إطلاق سراح “الشبعاني”

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب الموازي في طرابلس، عن إطلاق سراح مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، مجدي الشبعاني، بعد اعتقال قسري غير قانوني منذ السادس من يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم إطلاق سراح الشبعاني، موجهة الشكر للذين ساهموا في إطلاق سراحه.

وكان الشبعاني اعتقل من قبل المدعي العام العسكري بوزارة دفاع حكومة الوفاق غير المعتمدة، الأمر الذي اعتبرته الهيئة بطلان إجراءات حيث أنه لا يحق لأي جهة ضبطية أن تقوم باستدعاء أو التحقيق مع موظفي الهيئة وخاصة الحاملين لصفة مأمور الضبط القضائي إلا بأخذ الأذن المسبق من رئيس الهيئة، بموجب القانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلبيا، في وقت سابق، بإطلاق سراح مجدي الشبعاني، المحتجز من قبل المدعي العام العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي ومجلس النواب الموازي ومكتب النائب العام إلى التدخل.

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