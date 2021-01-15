«امغيب»: لم يعد أمامنا إلا توافق الليبيين أو سيناريو النفط مقابل الغذاء

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب:” لم يعد أمامنا وقت ولا خيارات، فإن المرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات بلادنا وسلامة شعبنا”.

وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المسار السياسي الليبي خلال اجتماع جنيف المقبل، أما أن يتفق فيه الليبيون وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوطنية والكثير الكثير من الوعي بخطورة المرحلة من قبل الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع، فنصل بذلك إلى بداية الطريق لبناء دولة ليبيا الموحدة الجديدة”.

وتابع:” أما أن تلعب الأجندات الخارجية دورها بقوة فينشب خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق “.