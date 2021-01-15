“الرؤية المستقبلية لليبيا” في ندوة من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا)، ندوة تحت عنوان “قراءة ومناقشة الرؤية المستقبلية لليبيا- الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء (19ـ 20 يناير الجاري).

تأتي الندوة كمرحلة تتوج جهدا وطنيا أكاديميًا فنيا، وسلسلة حوارات واسعة، استمرت أكثر من عامين، ضمت عشرات الخبرات والمهتمين الليبيين، كمرحلة متقدمة تسبق إطلاق الرؤية المستقبلية لليبيا.

يشارك في الندوة، كل من، زاهي المغيربي أستاذ فخري في العلوم السياسية جامعة بنغازي، وإبراهيم قراده كبير المستشارين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا، وسليمان الشحومي المصرفي ومؤسس سوق المال الليبي.

كما يشارك أيضا في الندوة كل من، ناصر ميلاد المعارفي أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس، وصلاح بو غرارة المستشار الأول في شؤون التخطيط والتنمية بمجلس التخطيط الوطني، وعبدالله الحاسي مستشار اقتصادي ومالي.