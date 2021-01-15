الاتحاد الأوروبي: المسار السياسي الليبي دخل “مرحلة حاسِمة”

أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية الدور، الذي تقوم به اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشارت تغريدة، نشرها الاتحاد الأوروبي، إلى أن انطلاق مشاورات اللجنة الاستشارية تُعتبر “محطةً حاسمةً”، ضمن المسار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف: تُتاح للمشاركين في هذا الاجتماع، فرصة حقيقية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق من هذه السنة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه لإنجاح مهمة اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وأن تكون اجتماعات أعضائها مثمرةً.

وفي سياق متصل، رحبت روما بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية، مؤكدةً أنها “خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفي أفق إجراء انتخابات”.

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