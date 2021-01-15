“الصغير”: باشاغا حرض وليامز لمنع السراج من تشكيل الحكومة

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، حرض المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، على حد قوله.

وأوضح الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن وليامز حذرت السراج من مغبة السير في تشكيل حكومة بعيداً عن ملتقى الحوار، مضيفا أن السراج والمقربين منه سربوا جزءا يسيرا من فساد باشاغا للإعلام.

وكان السراج قد ناقش الأربعاء الماضي، مع مجموعة من مجلس النواب الموازي تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ولفتت الوفاق إلى أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب الموازي والمجلس الرئاسي.

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